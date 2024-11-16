Xi ve Yoon\'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

Güncel

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile görüşmesinde, Çin ve Kore'nin üst düzey etkileşimleri güçlendirmesi, karşılıklı anlayış ve güveni arttırması, karşılıklı başarı ve ortak kalkınma için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

LİMA, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Güney Kore'ye iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığının sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etme çağrısı yaptı.

Xi söz konusu ifadeleri 31. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede dile getirdi.

Endonezya'nın Bali kentinde iki yıl önce gerçekleştirdikleri son görüşmeden bu yana uluslararası ve bölgesel durumda birçok değişimin yaşandığını kaydeden Xi, ikili ilişkilerinin genel olarak gelişim ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

Xi, durumdaki değişiklikler ne olursa olsun Çin ve Güney Kore'nin diplomatik ilişkiler kurma yönündeki asli niyetlerine bağlı kalması, iyi komşuluk ve dostluk doğrultusuna sıkıca sarılması ve karşılıklı fayda ve kazan kazan işbirliği hedefine sarılması gerektiğini ifade etti.

Xi iki tarafın coğrafi yakınlık, kültürel benzerlik ve ekonomik entegrasyonun avantajlarına tam işlerlik kazandırarak etkileşimi güçlendirmesi, işbirliğini derinleştirmesi ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığının sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi ve böylelikle iki halka daha fazla fayda sağlaması ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refaha daha fazla katkıda bulunması çağrısında bulundu.

Xi, Çin ve Kore'nin üst düzey etkileşimleri güçlendirmesi, karşılıklı anlayış ve güveni arttırması, karşılıklı başarı ve ortak kalkınma için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Çin'in üst düzey dışa açılmasını genişletmeye kararlı olduğunu ve Güney Koreli işletmelerin Çin'e daha fazla yatırımda bulunmasından memnuniyet duyacağını kaydeden Xi, her iki tarafa uluslararası serbest ticaret sisteminin yanı sıra küresel ve bölgesel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve sorunsuz akışını ortaklaşa koruma çağrısı yaptı.

Xi, Çin ve Güney Kore'nin dostluğu teşvik eden daha fazla faaliyette bulunması ve medya, akademik çevreler, yerel topluluklar ve özellikle gençler arasındaki etkileşimi desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Daha fazla Güney Koreli vatandaşın Çin'i ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını belirten Xi, Güney Kore tarafının Çinli vatandaşların Güney Kore'ye seyahatini kolaylaştıracak daha fazla tedbir alması temennisini dile getirdi.

Çin'in önümüzdeki yıl APEC toplantısını düzenleme konusunda Güney Kore'ye destek verdiğini kaydeden Xi, Güney Kore ile çok taraflı koordinasyon ve işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını belirtti.

Yoon ise iki yıl önce Xi ile gerçekleştirdikleri toplantıdan bu yana iki taraf arasında çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğinin düzenli şekilde geliştiğini kaydederek, Çin'in küresel ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü ve dünyanın karşı karşıya kaldığı zorluklarla mücadeleye önemli katkı veren bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Çin'i önemli bir ortak olarak gördüklerini kaydeden Yoon, ortak zorluklarla daha iyi mücadele etmek ve bölgesel barış ve istikrara katkı bulunmak üzere stratejik işbirliği ortaklığının karşılıklı saygı ve diplomatik ilişkiler kurulmasındaki asli niyet temelinde sürekli gelişiminin teşvik edilmesi temennisini dile getirdi.

Yoon, tek Çin ilkesine saygı gösterme politikalarının değişmeden devam ettiğini ve Çin'in modernleşme sürecine katılmayı ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini daha da güçlendirmeyi umduklarını kaydetti.

Çin'in Güney Koreli vatandaşlara vize muafiyeti getirmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Yoon, daha yakın kültürel ve halklar arası etkileşimleri teşvik etmek ve iki halk arasındaki dostluğu artırmak üzere Çin'le yakın şekilde çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Yoon çok taraflılık ve serbest ticareti ortaklaşa desteklemek üzere APEC gibi çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde Çin'le iletişim ve işbirliğini artırmaya istekli olduklarını söyledi.