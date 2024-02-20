Xiaomi, Beijing\'de yeni bir fabrika açtı

Güncel

BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Beijing'in Changping ilçesinde yeni bir fabrika açtı.

İlçe yönetiminden bir kaynağın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Xiaomi'nin Changping'deki endüstri parkında yer alan yeni tesis 81.000 metrekare alana kurulu. Yılda yaklaşık 10 milyon adet telefon üretme kapasitesine sahip olan fabrika, en son akıllı üretim teknolojisiyle donatıldı.

Aralıksız faaliyette olan fabrikadaki işlerin büyük bir kısmı robotik sistemler tarafından yapılıyor.

Fabrikadaki üretim hatlarının tamamının 2024 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.