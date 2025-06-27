Xiaomi'den Elektrikli SUV ve AI Gözlükler - Son Dakika
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Xiaomi'den Elektrikli SUV ve AI Gözlükler

27.06.2025 18:58
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Xiaomi, YU7 elektrikli SUV ve yapay zeka gözlüklerini tanıttı; teknolojiye 200 milyar yuan yatıracak.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, perşembe akşamı Beijing'de düzenlenen ürün lansmanında ilk elektrikli SUV modeli olan YU7'yi ve ilk yapay zeka destekli akıllı gözlüklerini tanıttı.

253.500 yuan (yaklaşık 35.400 ABD doları) fiyatla satışa sunulan YU7, üç farklı konfigürasyon ve dokuz renk seçeneğine sahip. Temel modeli, Çin Hafif Araç Test Döngüsü'ne göre 835 kilometre menzil sunuyor.

Xiaomi'nin yapay zeka gözlükleri ise fotoğrafçılık, videografi, gerçek zamanlı soru-cevap ve 10 dilde çeviriyi destekleyen akıllı asistana sahip. Gözlükler ayrıca çok modlu ansiklopedi erişimi ve görsel tarama yoluyla temassız ödemeyi de destekliyor.

Xiaomi'nin kurucusu ve başkanı Lei Jun'un "taşınabilir teknolojinin yeni çağının kişisel yapay zeka kapısı" olarak tanımladığı yapay zeka destekli gözlüklerin temel modeli 1.999 yuan fiyatla satışa sunuldu.

Etkinlikte şirket, aralarında katlanabilir akıllı telefonlar ve akıllı ev aletlerinin de bulunduğu 10'dan fazla yeni ürünü tanıttı. Lei, önümüzdeki beş yıl boyunca çekirdek teknoloji araştırma ve geliştirmeye 200 milyar yuan yatırım yapılacağını da duyurdu.

2021 yılında elektrikli araç pazarına giren Xiaomi, Mart 2024'ten bu yana 250.000'den fazla araç teslimatı yaptı. Gelişmiş akıllı üretim ve elverişli politika ortamından yararlanarak hızlı yükselişini sürdüren Xiaomi, Çin'in hızla büyüyen yeni enerjili araç pazarında önemli bir oyuncu haline geldi.

Öte yandan Çin'in otomobil pazarı da güçlü büyümesini sürdürdü. Çin Otomobil Üreticileri Derneği'nin verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında Çin'in yeni enerjili araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,2 artarak yaklaşık 5,7 milyon adede ulaşırken, satışlar da yüzde 44 artarak 5,61 milyon adede ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Teknoloji, Otomobil, Güncel, Xiaomi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiaomi'den Elektrikli SUV ve AI Gözlükler - Son Dakika

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