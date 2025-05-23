Xiaomi İlk 3nm İşlemcisini Tanıttı

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Xiaomi, kendi geliştirdiği ilk 3 nanometrelik mobil işlemcisi Xring O1'i resmen tanıttı.

Perşembe günü Beijing'de düzenlenen lansman etkinliğinde konuşan Xiaomi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Lei Jun, 3 nanometrelik üretim süreciyle hazırlanan mobil işlemcinin, kullanıcı deneyimini artıran 10 çekirdekli bir CPU'ya ve 16 çekirdekli GPU'ya sahip olduğunu söyledi.

Uzmanlar, Xring O1'in, Xiaomi'nin mobil işlemci geliştirme ve tasarım becerilerinde büyük bir atılımı temsil ettiğini kaydediyor.

Seri üretimine başlanan işlemci, şirketin son teknoloji ürünleri Xiaomi 15S Pro akıllı telefon ve Xiaomi Pad 7 Ultra tablete entegre edilmiş durumda.

Xiaomi'nin Xring O1 işlemcisine yönelik araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları on yıldır sürüyor. Şirket 2021'den bu yana 2.500'den fazla çalışanın görev aldığı bir Ar-Ge ekibiyle yürütülen projeye 13 milyar yuanın (yaklaşık 1,8 milyar ABD doları) üzerinde yatırımda bulundu.

Lei, Xiaomi'nin önümüzdeki 5 yılda işletim sistemleri, yapay zeka ve çipler de dahil olmak üzere kilit öneme sahip teknolojiler konusundaki Ar-Ge çalışmalarına 200 milyar yuan yatırımda bulunmayı planladığını söyledi.