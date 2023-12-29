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Xiaomi, yeni enerjili aracını tanıttı - Son Dakika
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Xiaomi, yeni enerjili aracını tanıttı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Beijing'de düzenlenen lansmanda geliştirdiği ilk yeni enerjili aracı SU7'yi tanıttı. Şirket, 2024 yılında pazara girmeyi planladığını belirtti. Xiaomi, otomobil araştırma ve geliştirme çalışmalarına 10 milyar yuandan fazla yatırım yaptığını açıkladı. NEV'lerin Kasım ayında aylık üretim ve satış hacmi 1 milyonu aştı.

Xiaomi, yeni enerjili aracını tanıttı
29.12.2023 - 13:48,  Güncelleme: 13:49
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BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Perşembe günü Beijing'de düzenlenen lansman etkinliğinde geliştirdiği ilk yeni enerjili aracını (NEV) tanıttı.

Xiaomi, SU7 modelinin üretime alındığını ve 2024 yılında pazara girmesinin tahmin edildiğini belirtti.

Şirket, 3.400'den fazla mühendisin yer aldığı bir ekibi içeren birinci aşama otomobil araştırma ve geliştirme çalışmalarına 10 milyar yuandan (yaklaşık 1,41 milyar ABD doları) fazla yatırım yaptığını bildirdi.

Şirket, elektrikli sürüş, batarya, akıllı sürüş ve akıllı kokpitler gibi kilit alanlarda teknolojik atılımlar yaptıklarını, ayrıca motor ve akü grupları gibi parçalar için fabrikalar kurduklarını belirtti.

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi'nin çok çalışarak 15 ila 20 yıl içinde dünyanın ilk beş otomobil üreticisinden biri olmayı hedeflediğini ifade etti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Kasım ayında NEV'lerin hem aylık üretim hacmi hem de aylık satış hacmi ilk kez 1 milyon sınırını aştı. Aylık üretim hacmi 1,074 milyon, aylık satış hacmi ise 1,026 milyon adet olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua
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