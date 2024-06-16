Xinhua Haber Ajansı, AP ve Reuters ile işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

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ÇEKİM TARİHİ: 12 Haziran 2024

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Görüşmelerden çeşitli görüntüler

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua Çarşamba günü New York'ta Associated Press (AP) Başkanı ve CEO'su Daisy Veerasingham ve Reuters Başkanı Paul Bascobert ile görüştü.

AP merkezinde fotoğraf, video ve basın bültenlerinin dağıtımına yönelik işbirliği anlaşmasının nüshalarını birbirlerine veren taraflar, yapay zekanın kullanımı ve olimpiyat oyunlarının yayımlanması gibi çeşitli güçlük ve fırsatları da ele aldı.

AP'nin Xinhua'nın önemli bir ortağı olduğunu söyleyen Fu, iki tarafın haber ve enformasyon hizmetlerindeki işbirliğini daha da artırmasını, medya sektöründeki yeni teknolojilerin uygulanmasına ilişkin etkileşimi güçlendirmesini temenni etti.

Bascobert ile görüşmesinde ise Fu iki tarafın yaklaşık 70 yıla uzanan ikili işbirliği sayesinde son yıllarda sık sık üst düzey temaslarda bulunulduğunu ve işbirliğinde yeni gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Fu iki kurumun, gelişen teknolojilerin kullanımı, uluslararası haber hizmetleri ve diğer alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmesini umduğunu ifade etti.

Veerasingham ise AP ve Xinhua'nın 50 yılı aşkın geçmişe sahip bir ilişkisi olduğunu ve bu ilişkinin zamana yenik düşmediğini ifade etti. Yetkili, iki kurumun uzun süredir kurduğu bu ilişkinin, "önümüzdeki yıllarda da bu ilişkiyi nasıl güçlendireceklerine yönelik gerçekten önemli bir gösterge olduğunu" düşündüğünü ifade etti.

Bascobert medya sektörü için çok önemli bir konferans haline gelen Dünya Medya Zirvesi'ni iki tarafın ortaklaşa inşa ettiğini ve bir sonraki Dünya Medya Zirvesi'nde sektördeki yapay zekaya ilişkin son gelişmeleri paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York'tan bildiriyor. (XHTV)