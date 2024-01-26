Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Kuveyt\'in Beijing Büyükelçisi ile görüştü

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua Cuma günü Beijing'de Kuveyt'in Beijing Büyükelçisi Jasem Ibrahem Al-Najem ile bir araya gelerek iki ülkenin basın kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Fu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Çin-Kuveyt stratejik ortaklığının gelişiminin önemine işaret ettiklerini belirterek Xinhua'nın iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmek üzere Kuveytli basın kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Xinhua başkanı, karşılıklı anlayış ve güveni daha da arttırmak amacıyla iki ülkenin basın kuruluşlarını bilgi ve personel etkileşimini arttırmaya, ayrıca Çin-Kuveyt dostluğu ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak inşasına haberlerinde daha fazla yer vermeye çağırdı.

Fu, Xinhua'nın Dünya Medya Zirvesi ve Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı Girişimciler Konseyi çerçevesinde Kuveyt basını ve düşünce kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Jasem ise Çin ve Kuveyt'in kadim dostluğa sahip olduğunu belirterek Çin'in Kuveyt'in kalkınma sürecinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Kuveyt'in Xi tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni tam olarak desteklediğini söyleyen Jasem, ayrıca tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ifade etti.

Büyükelçi, Kuveyt Büyükelçiliği'nin basın işbirliği de dahil olmak üzere iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak için Xinhua ile görüş alışverişini geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.