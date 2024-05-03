Xinhua Haber Ajansı ve Macaristan Ekonomi Bakanı, medya işbirliğini artırmak için anlaştı

Güncel

BUDAPEŞTE, 3 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ile Macaristan Ekonomi Bakanı Marton Nagy, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelerek ikili ilişkilere katkı sunmak üzere medya işbirliğini artırma sözü verdi.

Perşembe günü gerçekleşen görüşmede, iki ülke liderlerinin şahsi ilgisi ve stratejik kılavuzluğunda Çin ile Macaristan arasında güçlü işbirlikleri kurulduğuna dikkat çeken Fu, Xinhua'nın iki ülkedeki ve tüm dünyadaki okuyucularına Macaristan'la ilgili daima adil, nesnel ve kapsamlı haberler sunmaya kararlı olduğunu kaydetti.

Fu, ikili ilişkilerin yüksek kaliteli gelişimini gözler önüne sermek, Kuşak ve Yol Ekonomik Bilgi Ortaklığı (BREIP) kapsamında işbirliğini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki işbirliğinde yeni bir sayfa açılmasına katkıda bulunmak üzere Macar medya kuruluşlarıyla işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını ifade etti.

Macaristan ile Çin arasındaki karşılıklı saygıya dayalı yakın dostluk ve ortaklıktan övgüyle bahseden Nagy ise Macar tarafının, Çin'in açık kalkınmasını kendi ekonomik büyümesi için önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Bank of China, CATL ve BYD gibi Çinli şirketlerin Macaristan'ın ekonomik görünümüne katkılarını takdir eden Nagy, Xinhua'nın Macaristan'a daha fazla Çinli işletme ve turist çekmeye yönelik yayınlarını artırmasını umduklarını söyledi.