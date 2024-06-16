Xinhua Haber Ajansı Washington'da resepsiyon düzenledi

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WASHINGTON, 16 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı, ABD medya, stratejik ve akademik çevreleriyle diyalog kurup görüş alışverişinde bulunmak için Cuma günü Washington'ta resepsiyon düzenledi. Katılımcılar Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimine daha fazla katkıda bulunma isteklerini dile getirdi.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında Çin ve ABD'nin, iki ülke lideri arasında Kasım ayında San Francisco'da varılan gelecek odaklı "San Francisco Vizyonu"nun stratejik rehberliğini takip etmesi gerektiğini söyledi.

Fu, her iki ülkenin medya, stratejik ve akademik çevrelerini, sahip oldukları benzersiz avantajları tam olarak kullanmaları ve ikili ilişkilerin ilerlemesine katkıda bulunmaları için cesaretlendirdi.

Xinhua Başkanı, Çin-ABD ilişkilerinde daha iyi bir gelecek yaratmak için iki ülkenin birbirlerini doğru algılamaları, halklar arası iletişim köprüleri kurmaları ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin kapsamını genişletmeleri gerektiğini söyledi.

Fu, "İki ülkenin iyi geçinmesinin en iyi yolu, karşılıklı iç ve dış politikalar ile stratejik niyetleri merak ederek öğrenip, birbirlerinin temel çıkarları ile kalkınma yolu seçimlerine saygı duymaktan geçiyor" dedi.

Xinhua Başkanı bu bağlamda Çin ve ABD medya, stratejik ve akademik çevrelerinin, iki ülkenin kalkınma sürecine, farklılıkları elde tutarak ortak zemin arama zihniyetiyle bakması ve rekabetten ziyade işbirliğine odaklanması gerektiğini belirtti.

Xinhua'nın Çin'in devlet haber ajansı ve dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Fu, kurumun aynı zamanda Çin'deki karar vericiler için önemli bir düşünce kuruluşu işlevi gördüğünü belirtti. Fu, "Çin-ABD ilişkilerinin uzun vadeli gelişimini göz önünde bulundurarak iki ülke arasındaki dostane etkileşimi her zaman destekliyoruz" dedi.

Fu, Xinhua'nın, Çin-ABD ilişkilerinin sürekli, istikrarlı ve sağlıklı gelişimini desteklemeye yardımcı olmak için ABD medya, stratejik ve akademik çevreleriyle çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Fu, bunun iki ülke liderinin telefon görüşmesinde ortaya koyduğu gibi barışı önemseme, istikrara öncelik verme ve güvenilirliği koruma ilkeleri rehberliğinde olacağını ifade etti.

Xinhua'nın iki ülkenin kazan-kazan işbirliği hikayelerini anlatmaya devam edip Çin-ABD ilişkilerindeki en son haberler ile ilerlemeleri aktararak "barışa odaklanacağını" belirten Fu, böylece tüm topluluklar için kapsamlı, gerçekçi ve incelikli bir dil kullanmış olacağına işaret etti.

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng ise Çin-ABD ilişkilerindeki mevcut istikrar eğiliminin kolay elde edilmediğini söyleyerek, "Önümüzdeki zorluklar konusunda da gözümüzü dört açmalıyız" dedi.

Xie, "İlişkilerin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir kalkınma yolunda ilerleyebilmesi için tıpkı bir gömleğin doğru iliklenmesi gereken ilk düğmesi gibi iki tarafın her şeyden önce birbirlerine karşı doğru algı geliştirmesi gerekiyor" dedi.

ABD medyası ile stratejik ve akademik çevrelerin ikili ilişkilerdeki rolüne değinen Xie, ilgili çevrelerin "yankı odalarından kurtulup Çin'in renkli taraflarını keşfedip haberleştirmeleri" temennisinde bulundu.

Büyükelçi, "Umarım 'caydırıcı etki' karşısında yılmaz ve Çin-ABD ilişkilerinin güçlü savunucuları olursunuz. Umarım halklar arası etkileşimin önündeki engelleri yıkmaya ve gönüllerde daha fazla köprü kurmaya yardımcı olursunuz" diye konuştu.

Etkinliğe 50'den fazla büyük medya kuruluşu, önemli düşünce kuruluşları ve uluslararası örgütlerin Washington'daki temsilcileri katıldı.