Xinjiang'da Yeni Enerji Kapasitesi Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Xinjiang'da Yeni Enerji Kapasitesi Rekor Seviyeye Ulaştı

Xinjiang\'da Yeni Enerji Kapasitesi Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, yeni enerji kapasitesini 70 milyon kilovatı aşarak bölgenin toplam kurulu kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturdu. Devlet Elektrik Şebekesi Xinjiang Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'nin açıklamasına göre, bölgede yıl sonuna kadar 89 milyon kilovat civarında kurulu yeni enerji kapasitesine ulaşılması bekleniyor. Xinjiang, rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin olmasıyla ülkenin önde gelen bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

24.04.2024 16:26
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ÇEKİM TARİHİ: 23 Nisan 2024

1. Xinjiang'daki rüzgar türbinlerinin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin kurulu yeni enerji kapasitesi 70 milyon kilovatı aşarak bölgenin toplam kurulu kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturdu.

Devlet Elektrik Şebekesi Xinjiang Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'nin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, bölgede yıl sonuna kadar 89 milyon kilovat civarında kurulu yeni enerji kapasitesine ulaşılması bekleniyor. Bu seviye, yeni enerjinin Xinjiang'daki en önemli elektrik kaynağı haline gelecek olması anlamına geliyor.

Şirket, geçen yıl Xinjiang'da 502,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini ve bunun 90,5 milyar kilovatsaatinin yeni enerji ile elde edildiğini belirtti.

Rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin olan Xinjiang, yeni enerji gelişimi açısından ülkenin önde gelen bölgelerinden biri.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Güneş, Uygur, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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