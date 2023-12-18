 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Xinjiang'ın dış ticaret hacmi 2023 yılında büyük artış gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Xinjiang'ın dış ticaret hacmi 2023 yılında büyük artış gösterdi

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticaret hacmi, 2023 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,4 artarak 320,53 milyar yuana ulaştı. Xinjiang'ın ticaretinde Orta Asya ülkeleriyle olan ilişkiler de büyük bir artış gösterdi.

Xinjiang\'ın dış ticaret hacmi 2023 yılında büyük artış gösterdi
18.12.2023 - 17:33,
Abone Ol

URUMQİ, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticaret hacmi 2023 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,4 artarak 320,53 milyar yuana (yaklaşık 45,19 milyar ABD doları) ulaştı.

Urumqi Gümrüğü'nden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Xinjiang'ın dış ticaret hacmi ilk kez 300 milyar yuanı aşmış oldu.

Xinjiang, söz konusu dönemde emek yoğun ürünler ile mekanik ve elektrikli ürünlerin ihracatında hızlı bir büyüme kaydetti. Bu iki emtianın toplam ihracat hacmi 232,76 milyar yuan olarak gerçekleşirken, bölgenin bu dönemdeki toplam ihracat hacminin de yüzde 86'sını oluşturdu.

Xinjiang'ın beş Orta Asya ülkesi ile ticareti 2023'ün ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,4 artarak, aynı dönemde Xinjiang'ın toplam dış ticaret hacminin yüzde 79,8'ini oluşturdu. Xinjiang'ın üç büyük ticaret ortağı olan Kazakistan ile ticareti yüzde 70,8, Kırgızistan ile ticareti yüzde 32,1 ve Tacikistan ile ticareti ise yüzde 97,3 oranında arttı.

Öte yandan Xinjiang'ın Kuşak ve Yol üyesi ülkelerle ticareti Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,8 artış kaydetti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Uygur, Çin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xinjiang'ın dış ticaret hacmi 2023 yılında büyük artış gösterdi - Son Dakika


17:48
İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43
Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35
Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27
Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:07
Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52
Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
16:51
Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
16:45
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne? Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?

Son Dakika
17:48 İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacını süslemeye çalışan öğrencilere saldırdı
17:43 Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35 Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27 Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:07 Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52 Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
16:51 Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
16:45 Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
16:29 Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28 Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 18:03:41. #1.13#
SON DAKİKA: Xinjiang'ın dış ticaret hacmi 2023 yılında büyük artış gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement