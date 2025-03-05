Xinjiang\'ın Doğası: Sonsuz Manzaralar

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Xinjiang'dan çeşitli görüntüler

Xinjiang'ın sonsuz çölleri, uçsuz bucaksız otlakları ve buzla kaplı yolları tabloları andıran bir doğa manzarası sunuyor.

Dokunduğu her yere özgürlük ruhunu da taşıyan rüzgar, kumları harekete geçiriyor, otlar arasında ıslık çalıyor ve karla kaplı ufuklarda izini bırakıyor.

Geniş otlaklar, çöller ve dağlar arasında hızla esen yabani rüzgara kulak verelim.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)