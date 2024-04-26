Xinjiang Özerk Bölgesi'nde Sonbaharın Renkleri - Son Dakika
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Xinjiang Özerk Bölgesi'nde Sonbaharın Renkleri

Xinjiang Özerk Bölgesi\'nde Sonbaharın Renkleri

Çin'in Xinjiang Özerk Bölgesi'nde sonbahar, doğayı altın sarısıyla kaplarken, tabloları aratmayan manzarayı canlı renklere boyuyor. Turistler ormanlarda gezinirken, geyiklerin havada yankılanan tatlı sesleri de büyüleyici ambiyansa katkı sunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang Özerk Bölgesi'nden bildiriyor. (XHTV)

26.04.2024 15:08
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1. Ormandaki geyiklerin çeşitli görüntüleri

2. Keçilerin çeşitli görüntüleri

3. Neşeyle gülen insanların çeşitli görüntüleri

Çin'in Xinjiang Özerk Bölgesi'nde sonbahar, doğayı altın sarısıyla kaplarken, tabloları aratmayan manzarayı canlı renklere boyuyor.

Turistler ormanlarda gezinirken, geyiklerin havada yankılanan tatlı sesleri de büyüleyici ambiyansa katkı sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang Özerk Bölgesi'nden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Hayvanlar, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xinjiang Özerk Bölgesi'nde Sonbaharın Renkleri - Son Dakika

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