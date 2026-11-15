Xinyu\'da mandalina hasadı sürüyor, 2026\'da 375 milyon dolarlık üretim bekleniyor

XİNYU, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xinyu kentinde yaklaşık 14.667 hektarlık alanda mandalina hasadı en yoğun döneme girdi.

Bölgeye özgü bir tarım ürünü olan Xinyu mandalinaları, Çin genelinde satışa sunulmasının yanı sıra Malezya, Filipinler ve Rusya gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

Kentteki mandalina üretiminin 2026 yılında yaklaşık 600 milyon kilograma, toplam üretim değerinin ise 2,5 milyar yuana (yaklaşık 375 milyon ABD doları) ulaşması bekleniyor.

Mandalina üretimi, kentte 80.000'den fazla çiftçinin istihdamına ve gelirlerinin artmasına katkı sağlıyor.