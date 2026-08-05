Xiong'an'da Su Koruma Merkezi Açıldı

XİONG'AN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'nde bulunan Nanhe su koruma merkezi görülüyor, 4 Ağustos 2026.

Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Nanhe su koruma merkezi, sel kontrol bariyeri işlevi görürken aynı zamanda gezi ve turizm faaliyetleri, ekolojik deneyimler ve iç su ulaşımını da destekliyor. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)