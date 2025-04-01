Xiong'an: Geleceğin Şehri Hızla Gelişiyor - Son Dakika
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Xiong'an: Geleceğin Şehri Hızla Gelişiyor

Xiong\'an: Geleceğin Şehri Hızla Gelişiyor

Xiong'an Yeni Bölgesi, bilim-teknoloji ve endüstriyel gelişimle hızla dönüşüyor.

01.04.2025 16:22
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SHIJIAZHUANG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Nisan 2017'de Xiong'an Yeni Bölgesi'ni kurma planlarını açıklamasından bu yana bölge hızla gelişerek canlı bir şehre dönüştü.

Beijing'in başkent olarak taşıdığı gereksiz yükleri hafifletmek amacıyla tasarlanan ve "geleceğin şehri" unvanıyla anılan Xiong'an'da, bilim-teknoloji inovasyonu ile endüstriyel gelişim bir sinerji içinde ilerliyor.

Bölgedeki Zhongguancun Bilim Parkı, 140'tan fazla işletmeyi bünyesinde barındırıyor. Xiong'an Bilim- Teknoloji İnovasyon Merkezi ise çeşitli yenilikçi kuruluşların uyumlu entegrasyonu sayesinde etkili bir dönüşüm mekanizması oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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