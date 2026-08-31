Xizang\'da Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmaları

GYİRONG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde heyelanın vurduğu Gyirong Sınır Kapısı yakınlarında kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı afet bölgesine iletişim sinyallerinin ulaştığı bildirildi.

Bölgesel İletişim İdaresi Müdürü Nimar Dorje pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir baz istasyonu sayesinde Gyirong Sınır Kapısı'nda görev yapan kurtarma ekipleriyle başarılı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dorje'ye göre, Gyirong Sınır Kapısı yakınlarındaki ilk acil durum baz istasyonu pazar günü saat 13.30 itibarıyla faaliyete geçti. Xizang'daki telekomünikasyon operatörleri şu ana kadar afetten etkilenen sınır kapısının yakınlarında hasar gören bir baz istasyonunu onarırken, 8 yeni baz istasyonu inşa etti.