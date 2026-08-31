Xizang'da Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Xizang'da Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmaları

Xizang\'da Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmaları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gyirong Sınır Kapısı'nda iletişim sinyalleri yeniden sağlandı, kurtarma çalışmaları hızlandı.

GYİRONG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde heyelanın vurduğu Gyirong Sınır Kapısı yakınlarında kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı afet bölgesine iletişim sinyallerinin ulaştığı bildirildi.

Bölgesel İletişim İdaresi Müdürü Nimar Dorje pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir baz istasyonu sayesinde Gyirong Sınır Kapısı'nda görev yapan kurtarma ekipleriyle başarılı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dorje'ye göre, Gyirong Sınır Kapısı yakınlarındaki ilk acil durum baz istasyonu pazar günü saat 13.30 itibarıyla faaliyete geçti. Xizang'daki telekomünikasyon operatörleri şu ana kadar afetten etkilenen sınır kapısının yakınlarında hasar gören bir baz istasyonunu onarırken, 8 yeni baz istasyonu inşa etti.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afetler, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xizang'da Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rosenheim’da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti Rosenheim'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti
Girne’deki gemi kazası için Türkiye’de hazırlık: Ekipler teyakkuzda Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu tüm liderler aynı karede Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

12:54
Arda Güler’in golüne Mourinho’dan olay tepki Ülke onu konuşuyor
Arda Güler'in golüne Mourinho'dan olay tepki! Ülke onu konuşuyor
12:14
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
11:58
Özgür Özel’in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
Özgür Özel'in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
11:46
Muharrem İnce’den olay sözler: CHP’de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
11:28
“Haksız yere ihraç edildim“ diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
"Haksız yere ihraç edildim" diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
11:22
KKTC’de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 13:05:35. #7.12#
SON DAKİKA: Xizang'da Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement