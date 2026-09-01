Xizang\'da Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor, Yollar ve İletişim Yeniden Kuruluyor

GYİRONG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde 26 Ağustos'ta meydana gelen heyelanın ardından kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ekipler, yüksek rakım, dik vadiler ve değişken hava koşullarına rağmen hayatta kalanları ararken, yolları onarmak, iletişim baz istasyonları kurmak ve elektrik hatlarını yeniden devreye almak için de gece gündüz çalışıyor.