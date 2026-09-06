Xizang'daki Gyirong Sınır Kapısı'na yeni kurtarma ekipleri gönderildi
Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde heyelandan etkilenen Gyirong Sınır Kapısı bölgesine cumartesi günü yeni kurtarma ekipleri sevk edildi. Çin Demiryolu Grubu da yol güçlendirme çalışmaları için bölgeye çelik gabionlar gönderdi.
GYİRONG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde heyelandan etkilenen Gyirong Sınır Kapısı bölgesine cumartesi günü yeni kurtarma ekipleri gönderildi.
Çin Demiryolu Grubu Limited Şirketi de yol güçlendirme çalışmaları kapsamında bölgeye çelik gabionlar sevk etti.
Kaynak: Xinhua
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