Yaban Domuzlarının Zorlu Kış Mücadelesi

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Yaban domuzlarının karda zorlu yolculuğu kamerada

TUNCELİ - Tunceli'de birkaç gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sadece insanların değil yaban hayvanlarının hayatını da olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle karlı bölgede güçlükle ilerlemeye çalışan yaban domuzu sürüsü dron ile kayıt altına alındı.

Tunceli'de, yoğun kar yağışının en etkili olduğu ilçelerin başında Pülümür geliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde yarım metreyi aştı. Erken bastıran kar yağışı sadece insanların değil yaban hayvanlarının hayatını da olumsuz etkiledi. Pülümür ilçesinde yaban domuzu sürüsü yoğun kar nedeniyle karlı bölgede tek sıra halinde ilerlemeye çalışırken Levent Yıldırım isimli vatandaş tarafından dron kamerasıyla kayıt altına alındı.