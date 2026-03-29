Yaban Hayvanları Kışın Zorluklarıyla Mücadele Ediyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan arazide yiyecek arayan yaban hayvanları görüntülendi.

İlçeyi çevreleyen Sarıçam Ormanları, bozayı, kurt, vaşak, kızıl tilki ve domuz gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunuyor.

Bu yıl uzun ve çetin geçen kış, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Yerleşim alanına yakın arazide yiyecek arayan bir kurt, bir süre sonra ormanlık alan içine girerek gözden kayboldu.

Hançerli düzü ve Bozat köyü yakınındaki karla kaplı tarlalarda ise kızıl tilkiler avlanmaya çıktı.

Kar altındaki kemirgenlerin sesini dakikalarca dinledikten sonra havaya zıplayıp kar altına dalarak beslenmeye çalışan kızıl tilkilerin ilginç avlanma hareketleri objektife yansıdı.