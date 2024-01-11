 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yaban hayvanlarına yapılan aşırı yemleme riskli - Son Dakika
Üye Girişi

Yaban hayvanlarına yapılan aşırı yemleme riskli

KTÜ Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Şağdan Başkaya, yaban hayvanları için vatandaşlar tarafından yapılan bilinçsiz ve aşırı yemlemenin zararlı olduğunu belirtti. Yemlemeyle hayvanların hazıra alıştığını ve doğal özelliklerinden uzaklaştığını ifade eden Başkaya, bu durumun yaban hayvanlarının ömrünü kısalttığını ve insanlara daha çok yaklaşmalarına neden olduğunu söyledi.

Yaban hayvanlarına yapılan aşırı yemleme riskli
11.01.2024 - 09:45,
Abone Ol

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, yaban hayvanları için doğada vatandaşlarca yapılan bilinçsiz ve aşırı yemlemenin riskli olacağını belirterek, "Yaban hayvanlarını özellikle vatandaşların kendi kafasına göre yemlemesi çok yanlış bir şeydir. Zararları çok fazladır. Onu evcilleştirir, ömrü, doğal olandan daha da kısalır, hazıra alıştırır" dedi.

Doğu Karadeniz'de iklim değişikliği kaynaklı hava sıcaklıklarında yaşanan dalgalanma nedeniyle özelikle kış uykusuna yatmayan ayıların yanı sıra tilki, çakal ve kurt gibi yaban hayvanları, yiyecek kokusu aldığı yerleşim yerlerine iniyor. Doğal yaşam ortamlarında aç kalan yaban hayvanları, indikleri yerleşim yerlerinde yayla evleri, arı kovanları ile büyük ve küçükbaşlara da zarar veriyor. Envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde vatandaşları tedirgin ediyor. Özelikle bozayıların, yiyecek kokusu aldığı yayla ve yazlık evlere girebileceğini belirten kimi uzmanlar, buralara erzak bırakılmaması önerirken, kimi yaban hayatı uzmanları ise yüksek rakımlı alan ve köylere yakın noktalarda yapılan aşırı yemlemenin riskli olduğuna dikkati çekiyor.

'YEMLEME HAZIRA ALIŞTIRIR'

KTÜ Orman Fakültesi'nden Yaban Hayatı Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, vatandaşlarca yapılan aşırı yemlemenin zararlı ve riskli olduğunu belirterek uyarıda bulundu. Yemlemeyle, yaban hayvanlarının hazıra alışıp, sindirim sistemlerinin de bozulduğunu aktaran Prof. Dr. Başkaya, "İnsanlar, 'Hayvanlar aç kalmasın' diye doğaya et, tavuk parçaları bırakıyor. O hayvan ölmez, aç da kalmaz. Yaban hayvanlarını özellikle vatandaşların kendi kafasına göre yemlemesi çok yanlış bir şeydir. Zararları çok fazladır. Bu yöntem, yaban hayvanına yarardan çok zarar verir. Onu evcilleştirir, ömrü, doğal olandan daha da kısalır, hazıra alıştırır, doğal özelliklerinden uzaklaştırıp, insanlara daha çok yaklaştırır" dedi.

'ÖMRÜ DOĞAL OLANDAN DAHA DA KISA OLACAKTIR'

Hazıra alışan yaban hayvanlarının daha çok yerleşim alanlarında yiyecek arayışına yönelebileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Başkaya, "Yaban hayvanları, insanlara daha çok yaklaştığı için başına daha çok istemeyen durumlar gelir; ömrü daha kısa olur. Zaten yapay beslenmeye de alıştığı için bu sefer çöpe, atıklara dadanacaktır. Ömrü doğal olandan daha da kısa olacaktır. İnsanlarımızın bu şekilde besleme yapmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Doğu Karadeniz, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban hayvanlarına yapılan aşırı yemleme riskli - Son Dakika


10:03
Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı
09:07
Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı
08:31
CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
08:24
Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
08:21
Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor
08:03
6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı 6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı
07:44
Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
07:07
Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari 'Fito' içinse özel ekip kuruldu Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu

Son Dakika
10:03 Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı
09:07 Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı
08:31 CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
08:24 Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
08:21 Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor
08:03 6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı
07:44 Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
07:07 Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:28 Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya koç saldırdı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 10:09:33. #1.13#
SON DAKİKA: Yaban hayvanlarına yapılan aşırı yemleme riskli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement