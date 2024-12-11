Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı - Son Dakika
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Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı

Vali Mustafa Çiftçi, yaban hayvanları için yem bırakma etkinliği düzenleyerek doğayı tanıttı.

11.12.2024 23:03
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Vali Mustafa Çiftçi, yaban hayvanlarına yem bıraktı

ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ve aileler ile birlikte Yakutiye ilçesindeki Köşk Göleti çevresinde yaban hayvanlarına yem bırakma etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında Vali Çiftçi, göletin buz tutmuş yüzeyinde yürüyüş yaparak doğal güzellikleri tanıttı. Ardından göletin çevresinde bulunan ormanlık alana yaban hayvanları için yem bıraktı.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ekibiyle birlikte, doğada zor şartlarda yaşam mücadelesi veren hayvanlar için yanlarında getirdikleri ekmek, buğday ve çeşitli yiyecekler, ormanlık alana kadar taşıyan Vali Mustafa Çiftçi, kar yağışının yoğun olduğu bu dönemde yiyecek bulmakta zorlanan tavşan gibi diğer yaban hayvanlarına yem bırakarak sosyal bir sorumluluğa imza attı.

Yemleme faaliyetinin ardından bir açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi şunları söyledi; "Bugün Valiliğimizin düzenlediği etkinlik vesilesiyle Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübümüzle beraber Erzurum'un doğal güzelliklerini tanıtmak ve yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla Köşk Göleti'ndeyiz. Köşk Göleti'nin toplam yüz ölçümü 10 kilometrekare. Yer yer derinliği 40, 50, 60 metreye kadar ulaşabiliyor. Bugün gölün üzerinde gezintimizi gerçekleştirdik. Burada son derece dingin bir coğrafya var. Gölet çevresinde birçok canlıya ev sahipliği yapan ormanın içerisindeyiz. Tabii kışın kar yağışı, hava şartlarının soğumasıyla beraber burada yaşayan hayvanlar ve özellikle tavşanlar, yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Macera kulübümüzle beraber hem doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik, hem de hayvanlar için yemleme yaptık."

Vali Çiftçi, etkinlik sırasında bölgedeki doğal güzellikleri tanıtırken aynı zamanda yaban hayat için bıraktığı yemlerle de farkındalık oluşturdu.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcıları Lokman Düzgün, İlyas Öztürk, Ahmet Özdemir, Mustafa Berk Çelik, Erzurum Macera Off- Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, kulüp üyeleri ve aileler katıldı.

(MEK-MEP-AT)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı - Son Dakika

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