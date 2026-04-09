Yaban Hayvanlarından Korkan 15 Keçi Kurtarıldı

09.04.2026 21:42
İzmit'te yaban hayvanlardan ürken 15 keçi ve oğlak, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yabani hayvandan ürkerek sarp kayalıklarda mahsur kalan 15 keçi ve oğlak, itfaiye ekiplerinin zorlu doğa şartları karşısında 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İzmit'e bağlı Sarıhocalar köyü hayvan barınağı üzerindeki eski taş ocağı mevkisinde meydana geldi. Necdet Duru'ya ait 15 keçi ve oğlak otlandığı sırada, yabani hayvanlardan ürkerek sarp kayalığa kaçtı. Çoban, hayvanların mahsur kaldığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Önce bazı keçileri, uçurumun kenarından yakalamaya çalışan ekipler, daha sonra vinç sistemini devreye soktu. İtfaiye görevlisi halatla bağlanarak yağışlı hava ve ıslak zemine rağmen metrelerce yüksekten keçilerin bulunduğu yere inmeye başladı. 15 keçi ve oğlak, zorlu doğa şartları karşısında 3 saat çalışma ile kurtarıldı. Yara almadan kurtarılan keçi ve oğlaklar yapılan kontrolün ardından sahibine teslim edildi.

Haber: Ardacan UZUN/KOCAELİ,

Kaynak: DHA

İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

