Yaban Keçisini Avlayan Kişiye 658 Bin Lira Cezası

21.08.2025 16:36
Kars'ta koruma altındaki yaban keçisini avlayan K.A.'ya toplam 658 bin 257 lira ceza kesildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, koruma altındaki yaban keçisini avladığı tespit edilen kişiye 658 bin 257 lira para cezası kesildi.

İlçe kırsalında bir kişinin yaban keçisi avladığı yönünde gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ile İstihbarat timlerince yapılan çalışmayla koruma altındaki yaban keçisini avlayan K.A. (46) yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince K.A'ya "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında 8 bin 257 lira idari, 650 bin lira ise tazminat olmak üzere toplam 658 bin 257 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

