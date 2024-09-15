Yaban Mersini Şenliği Yapıldı - Son Dakika
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Yaban Mersini Şenliği Yapıldı

Gümüşhane'de 2. Yaban Mersini Toplama Şenliği, doğal meyvelerle dolu zirve yürüyüşleriyle kutlandı.

15.09.2024 21:39
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2.Yaban Mersini Toplama Şenliği yapıldı

2.Yaban Mersini Toplama Şenliği yapıldı

Gümüşhaneli dağcılardan kış mevsimi öncesi bağışıklık güçlendiren etkinlik

Yüksek rakımlarda organik yaban mersini toplandı

GÜDAK üyeleri Gümüşhane'nin zirvelerinde şifa avında

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin sahile yakın yüksek kesimlerinde yetişen doğal yaban mersinleri GÜDAK tarafından düzenlenen 2.Likarpa Şenliğiyle toplandı. Etkinliğe katılan 30 sporcu, şifa deposu yaban mersininin yanı sıra ahududu ve böğürtlen gibi doğal meyveleri de topladı.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği üyesi 30 sporcu geçtiğimiz yıl başlattıkları şifa deposu yaban mersini (Likarpa) toplama etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi. Etkinlikte sporcular yaban mersininin yanı sıra ahududu ve böğürtlen de topladı.

Araçlarla Cebeli köyü sınırlarındaki Ziyaret Tepe bölgesine ulaşan sporcular ellerindeki poşet ve bidonlarla yörede mevsimi geçmek üzere olan yaban mersini topladı ve taze taze tüketmeyi de ihmal etmedi.

Geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve yoğun talep gören etkinlikte beraberinde getirdikleri kaplara saatler süren çalışmanın ardından minik minik organik likarpa toplayan sporcular daha sonra piknik yaptı ve zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

Konumu ve denizden 2 bin 300 metrelik yükseltisiyle eşsiz bir manzara sunan bölgede Gümüşhane'nin neredeyse tüm zirvelerini gözlemleme şansı bulan sporcular bu eşsiz manzaranın tadını çıkarmayı da ihmal etmedi.

Kış mevsimi öncesinde özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen, yüksek antioksidan içeriği ve sağlığa faydaları ile bilinen yaban mersini toplamayı bir gelenek hale getirdiklerini belirten GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, "GÜDAK ekibiyle ikinci likarpa şenliği için Zigana, Cebeli ve Godanas köyü üçgenindeki Ziyarettepe'deyiz. Bu bölge yaban mersiniyle dolu. Her yıl bu mevsimde olgunlaşıyor. Biz 15 gündür topluyoruz. Birçok hastalığa iyi geliyor ve kansere karşı vücuttaki hücreleri güçlendiren bir meyve. Toplaması biraz zor. Reçelini yapıp kış mevsiminde tüketiyoruz. Katılım çok güzeldi. Bütün arkadaşlar ellerindeki kaplarıyla bu şifalı bitkiyi toplayıp evlerine götürecek" dedi.

Vücuda zarar verebilecek serbest radikallerle savaşan yüksek miktarda antioksidan içeren yaban mersini, hücreleri koruduğu için yaşlanmayı da geciktirmesiyle, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olması ve kalp-damar sağlığını desteklemesiyle, kan şekerini dengelemeye ve insülin hassasiyetini artırmaya yardımcı olmasıyla biliniyor.

Kaynak: İHA

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