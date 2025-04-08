Yaban Porsuk Araç Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Aracın çarptığı porsuk telef oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban hayvanlarından porsuk, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre; nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğayı Koruma Birliği'nce 'Kırmızı Liste'ye alınan porsuğun, Muratlı Sanayi Sitesi yakınlarında aracın altında kalarak telef oldu. Sürücüler, yol üzerinde bir porsuğun hareketsiz yattığını gördüklerini, yanına gittiklerinde porsuğun öldüğünü belirlediklerini söyledi.

Diğer taraftan, porsuğun avlanmak için yola indiği ve bu sırada bir aracın çarptığı tahmin ediliyor.