İstanbul'da yabancı basın mensuplarına verdikleri silahlı röportajın ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 15'e yükseldi. Röportajın çekildiği araç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 23 Kasım'da sanal medya platformlarında paylaşılan bir görüntü incelendi. Görüntülerde, suç örgütü üyesi oldukları değerlendirilen kişilerin, araç içerisinde silahlarla yabancı basın mensuplarına röportaj verdikleri belirlendi. Kimlik tespiti yapılan şüphelilerin yakalanması için 25 Kasım'da operasyon yapıldı.

Operasyonda, görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 28 adet 9 milimetre fişek ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

LÜKS ARAÇLARLA GENÇLERİ ÖRGÜTE ÖZENDİRDİLER

Örgütün, kiralık lüks araçlar kullanarak gençlere zengin ve gösterişli bir yaşam sunduğu izlenimi verdiği, kolay para kazanma ve daha iyi bir hayat vaatleriyle gençleri örgüte katılmaya özendirdiği tespit edildi.

GÖZALTI SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin daha yakalanmasının ardından gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Silahlı röportajın çekildiği araç ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.