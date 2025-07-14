Yabancı Öğrenciler TOGÜ Rektörü'nü Ziyaret Etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen yaz okulu kapsamında, üniversitede eğitim alan 13 ülkeden 19 öğrenci, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette öğrenciler, TÖMER bünyesinde aldıkları Türkçe eğitimi ve katıldıkları kültürel etkinliklerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, kendilerine bu fırsatı sunan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a teşekkür etti.

Yılmaz, farklı coğrafyalardan gelen öğrencileri üniversitelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkçe'nin ve Türk kültürünün uluslararası düzeyde tanıtılmasına katkıda bulunmanın önemine değindi.

Misafir öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Yılmaz, TOGÜ'nün uluslararası öğrencilere yönelik projelerle küresel eğitim kurumu olma yolunda ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.