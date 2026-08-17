Yabancı Okullardan Türk Okullarına Geçiş Düzenlemesi - Son Dakika
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Yabancı Okullardan Türk Okullarına Geçiş Düzenlemesi

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MEB, izinsiz yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilere Türk okullarına geçiş için denklik belgesi verecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yasal statüsü olmaksızın Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden, ara sınıflardan ayrılarak resmi veya özel Türk okullarına geçme başvurusunda bulunanlara denklik belgesi düzenlenecek.

Türkiye'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, Bakanlığın izin ve denetimi altında yürütülmesi esas alınıyor.

Bu kapsamda, gerekli izinleri bulunmaksızın faaliyet gösteren yabancı okulların ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde öğrenim gören öğrencilerin denklik işlemleri, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendiriliyor.

Mevcut uygulama kapsamında, Türkiye'de izinsiz faaliyet yürüten yabancı okulların ara sınıflarında öğrenim gören veya bu okullardan mezun olan öğrenciler adına denklik belgesi verilemiyordu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlıkça, izinsiz faaliyet yürüten yabancı okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, bu okullardan ayrılarak öğrenimlerine Türk okullarında devam etmek istemeleri durumunda, eğitim hakkına erişimlerinin sağlanması, eğitim süreçlerinde kesinti yaşanmaması ve mevcut durumlarından kaynaklanabilecek mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla geçiş sürecine yönelik düzenleme yapıldı.

31 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek

Bu kapsamda, söz konusu okulların ara sınıflarından ayrılarak, MEB'e bağlı resmi veya özel Türk okullarında öğrenimlerine devam etmek üzere başvuruda bulunan öğrencilere denklik belgesi verilecek.

Belge almak isteyen öğrenciler, velileriyle 31 Aralık 2026 saat 17.00'ye kadar denklik başvurusunda bulunabilecek.

Öte yandan, düzenlenecek denklik belgeleri, izinsiz faaliyet yürüten yabancı okulların tanınması veya bu okulların faaliyetlerinin hukuka uygun kabul edilmesi anlamına gelmeyecek.

Uygulamayla, öğrencilerin Bakanlığa bağlı resmi veya özel Türk okullarına geçişlerinin sağlanması ve eğitimlerine kesintisiz şekilde devam edebilmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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