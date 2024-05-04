Yabancı şirketlerin Çin pazarına olan güveni artıyor

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BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi tarafından 600'den fazla yabancı sermayeli şirketle yapılan bir anket, bu şirketlerin Çin pazarına olan güveninin giderek arttığını gösterdi.

Ankete katılan şirketlerin yüzde 70'inden fazlası önümüzdeki beş yıl içinde Çin pazarının gelişme beklentileri konusunda iyimser olduklarını belirtirken, bu oran bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık 3,8 yüzde puanlık bir artışa işaret ediyor.

Ankete katılan şirketlerin yarısından fazlası Çin pazarının daha cazip hale geldiğine inanırken, bu oran bir önceki çeyrekte kaydedilen orana göre yüzde 2,9 puan arttı.

Öte yandan, şirketlerin yarısından fazlası Çin'e yatırım yapmanın önümüzdeki beş yıl içinde karlarını artıracağını düşünüyor. Ankete katılan şirketlerin yüzde 60'ı Avrupa merkezli.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi sözcüsü Zhao Ping, elverişli politikalar ve olumlu bir yatırım ortamının yanı sıra Çin'in yüksek standartlı dışa açılma çabalarına atıfta bulunarak, Çin pazarının yabancı yatırım çekme konusunda hala bariz şekilde kapsamlı avantajlara sahip olduğunu söyledi.