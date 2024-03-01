Yabancı Uyruklu Sanıklar 60 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Avrupa'ya götürme vaadiyle kandırdıkları kişileri bir evde silah zoruyla alıkoydukları ve tehditle paralarını aldıkları iddiasıyla yargılanan yabancı uyruklu sanıklardan 4'ü 60 yıl 10'ar ay, biri de 65 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, bir internet sitesinde Avrupa'ya göçmen götürüldüğü yönünde ilan gören mağdurlar Murat B. ile Melik K, ilandaki kişilerle irtibat kurdu ve 16 Şubat 2022'de 2 kişiyle Esenler'de buluştu.

Mağdurları evde silahla karşıladılar

Kendilerini sahte isimle tanıtan Sıdık Sıgattın ve Pakhtoon Khan, vize işlemlerinin Arnavutköy'de yapıldığını belirterek mağdurları taksiyle bir eve götürdü. Bu durumdan şüphelenen mağdurlardan Murat B, bir arkadaşına cep telefonundan konum gönderdi.

Mağdurları evde, Izzet Gulahman, Habib Sıhag ve Ramel Nezeri isimli yabancı uyruklu 3 kişi, silahlı bir şekilde karşıladı. Bir araya gelen 5 zanlı, ölümle tehdit ettikleri mağdurların ellerini iple bağlayıp ve onları darbettikten sonra üzerlerindeki 8 bin 500 lira ile cep telefonlarını da zorla aldı.

Kaçırdıkları mağdurların babalarına telefonla ulaşan zanlılar, oğullarını öldürme tehdidinde bulunarak Pakistan'daki banka hesaplarına 11 bin 480 avro para yatırılmasını istedi.

Gönderilen konum sayesinde kurtuldular

Bu arada aynı yöntemle, Suriye uyruklu 3 mağdur daha söz konusu eve getirilerek alıkonuldu. Rifat A, Semir A. ve Yasir A'nın ellerini bağlayıp ölümle tehdit eden, cep telefonlarını da alan zanlılar, bu kez mağdurların para istedikleri ailelerine çocuklarının ellerinin bağlı olduğu videolar gönderdi.

Mağdurlardan Murat B'ye ulaşamayan kardeşi B.B, polis merkezine giderek 5 gündür ağabeyinden haber alamadığını belirterek, şikayette bulundu.

Çalışma başlatan polis ekipleri, Murat B'nin alıkoyuldukları eve götürülürken bir arkadaşına gönderdiği konum bilgisinden Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'ndeki adrese ulaştı. Evde 5 mağduru elleri ve kolları bağlanmış halde bulan ekipler, eylemci 5 kişiyi de silahlarıyla yakaladı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma, dava ve karar

Zanlılar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı ve 14 Kasım 2022'de iddianame hazırlandı.

İddianamede, Habib Sıhag, Izzet Gulahman, Pakhtoon Khan, Ramel Nezeri ve Sıdık Sıgattın'ın 5 müştekiye yönelik "cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla yağma" suçlarından 85 yıldan 112 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Zanlılar iddianameyi kabul eden İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Geçtiğimiz günlerde davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklara "silahla yağma" suçundan 54 yıl 2 ay, "cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 60 yıl 10'ar ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklardan Ramel Nezeri'yi ayrıca "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.