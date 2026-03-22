Yabani Hayvan Saldırısı: 6 Keçi Telef Oldu

22.03.2026 16:07
Kayseri'de bir besicinin ağıldaki keçilerine yabani hayvanlar saldırdı, 6'sı telef oldu, 5'i kayboldu.

Şirintepe Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bir besiciye ait ağılda keçi ve koyunlar yabani hayvanların saldırısına uğradı.

Bölgeye giden besici Tamer Gültop, ağıldaki keçilerinden 6'sını telef olmuş buldu. Hayvanlarını sayan besici 5 keçisinin ise kaybolduğunu tespit etti.

Tamer Gültop, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağılında yaklaşık 60 keçi ve koyunu olduğunu söyledi.

Sabaha karşı komşusunun arayarak ağılda gürültüler duyduğunu söylemesi üzerine hayvanlarına bakmaya geldiğini belirten Gültop, şunları kaydetti:

"Geldiğimde hayvanlarımın 6 tanesinin telef olduğunu, 5'inin ise kaybolduğunu gördüm. Büyük ihtimalle köpek ya da kurt saldırısına maruz kaldık. Hayvanlarımızın bazıları boğazından, bazıları da gövdelerinden, yumuşak yerlerinden zarar görmüş."

Geçimini keçi sütü satarak sağladığını anlatan Gültop, talihsiz bir olay yaşandığını dile getirdi.

Gültop, bölgede kayıp keçilerini aramaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
16:07
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL...
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
16:03
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
14:52
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesi de gözaltında Suçlama hayli vahim
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
14:30
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
