Yabani Ot Zehirlenmesi: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kars'ın Selim ilçesinde yabani ot yiyen 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Selim ilçesinde yabani ot yedikleri belirtilen 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Baykara köyü yaylasında yabani ot toplayarak yiyen akraba oldukları öğrenilen Güllü Ç, Medya Ç, Miran Ç ve Mizgin Ç, bir süre sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yayla yolunun ambulansın ulaşımına uygun olmaması nedeniyle UMKE ekipleri, 4 kişiyi ambulansın ulaşabileceği noktaya getirdi.
Sağlık ekiplerine teslim edilen 4 kişi, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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