Yağışlar tahıl rekoltesini artırdı
Yağışlar tahıl rekoltesini artırdı

25.05.2026 11:24
Bu yılki yağışlar tahıl üretiminde rekolte artışı sağladı. Konya'da yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 100 artış beklenirken, aşırı yağışlar pas hastalığına neden oldu. TÜİK, 2026'da üretimin yüzde 21,7 artacağını öngörüyor.

İklim değişikliği tarımı olumsuz etkilerken, bu yılki yağışlar tahıl üretiminde rekolte artışı umudu doğurdu. Konya Meram Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hepokur, yüzde 35'lik rekolte artışı beklediklerini belirtti. Şanlıurfa Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar ise geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış olduğunu söyledi. Ancak aşırı yağışlar bazı bölgelerde pas hastalığına yol açtı. TÜİK verilerine göre 2026'da tahıl üretiminin yüzde 21,7 artarak 41,6 milyon ton olması bekleniyor. Çiftçiler, hasat sonrası açıklanacak alım fiyatlarının bu artışı desteklemesini umuyor.

