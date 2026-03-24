Yağışlı Hava Sistemi Etkili Olacak

24.03.2026 15:21
Yurt genelinde bu hafta yağışlar sürecek, Hakkari ve Şırnak'ta kuvvetli yağış bekleniyor.

Yurt genelinde hakim olan yağışlı sistem, hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Tekin, hafta boyunca yurt genelinin yağışlı havanın etkisi altında kalacağını belirterek, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun iç kesimlerinin yüksekleri ile doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını söyledi.

Yarın, Trakya dışında tüm yurtta yağış beklendiğini belirten Tekin, "Yarın özellikle Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Rakımı 1800 metre ve yukarı yerlerde kuvvetli kar şeklinde olacak. Merkezlerde sel, su baskını, yüksek kesimlerde ise buzlanma ve don ile birlikte çığ riskine karşı vatandaşlarımız uyarmak isteriz." dedi.

Perşembe günü yağışlı sistemin yurdun doğu kesimlerine yöneleceğini aktaran Tekin, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun genelinde yağışların görüleceğini kaydetti.

Cuma günü ise yeni bir yağış sisteminin yurdu etkileyeceğini, Trakya, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarında yağış görüleceğini dile getiren Tekin, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiğini, cuma gününden itibaren azalacağını söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın, yağmur ve sağanak şeklinde yağışların görüleceğini belirten Tekin, perşembe ve cuma günü yağışın ara vereceğini ifade etti.

Tekin, başkentte hava sıcaklığının hafta boyunca 14 derece, cuma günü ise 17 derece civarında seyredeceğini aktardı.

İstanbul'da yarın ve perşembe günü parçalı çok bulutlu hava beklendiğini kaydeden Tekin, "Cuma günü sağanak yağış göreceğiz. Hava sıcaklığı çarşamba, perşembe 12 derece, cuma günü ise 16 dereceye kadar çıkacak." dedi.

İzmir'de yarın yağış beklendiğini belirten Tekin, yağışın perşembe günü ara vereceğini, cuma günü ise İzmir çevrelerinde yağış görüleceğini bildirdi.

Tekin, İzmir'deki hava sıcaklığının üç gün boyunca 16 ila 17 derece civarında seyredeceğini söyledi.

Kaynak: AA

