Yağlı Pehlivan Güreşleri Turgutlu\'da Geleneksel Coşkuyla Yapılacak

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin dördüncüsü düzenlenecek. Türkiye'nin ünlü başpehlivanlarının da katılacağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 6 Ekim Pazar günü saat 09.00'da Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro'da güreşseverleri ağırlayacak.

Turgutlu Belediyesi, dördüncü kez Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne hazırlanıyor. Türkiye'nin ünlü başpehlivanları İsmail Balaban, Turan Balaban, İsmail Koç, Ertuğrul Dağdeviren, Orhan Okulu, Yıldıran Akın, Serhat Gökmen, Mustafa Taş, Erkan Taş, Enes Doğan, Ünal Karaman, Fatih Atlı, Kemal Şahin, Faruk Akkoyun ve Turgutlu'nun evladı Menderes Saltık'ın da yer alacağı müsabakalarda; ilçede Kırkpınar havasını yaşayacak. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne yaklaşık 500 pehlivan da kol bağlayacak.

Yağlı Pehlivan Güreşleri, 6 Ekim Pazar günü Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro'da gerçekleşecek. Müsabakalar saat 09.00'da başlayacak ve gün boyu sürecek.

"Geleneklerimizi de Turgutlu'muza yakışır bir şekilde yaşatıyoruz"

Tüm Turgutlu halkını güreşlere davet eden Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'muzda hayata geçirdiğimiz pek çok önemli projenin yanı sıra milli bayramlarımızı coşkuyla kutluyor, unutulmaya yüz tutan kültürel etkinliklerimizi yeniden düzenliyoruz. Bununla birlikte geleneklerimizi de Turgutlu'muza yakışır bir şekilde yaşatıyoruz. Turgutlu Belediyesi olarak ata sporlarımızın başında gelen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin dördüncüsünü 6 Ekim Pazar günü Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro'da gerçekleştireceğiz. Ünlü başpehlivanlarımızla birlikte genç güreşçilerimizin de er meydanında mücadele edeceği Yağlı Pehlivan Güreşleri'mize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.