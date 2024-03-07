Yağlıdere\'de kamu kurumlarında 5 kadın yönetici görev yapıyor

Giresun'un 15 bin 744 nüfuslu Yağlıdere ilçesinde kamu kurumlarında kaymakam dahil 5 kadın yönetici görev yapıyor.
Kaymakam Seda Ünlü, AA muhabirine, Yağlıdere'de görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
İlçenin ikinci kadın kaymakamı olarak göreve 2 Şubat 2024'te başladığını belirten 29 yaşındaki Ünlü, "Yağlıdere küçük, sevimli, şirin bir ilçe. Daha önce Ordu'da da görev yaptığım içim kendimi yabancı hissetmiyorum. Çok iyi insanlar, misafirperverliklerinden de çok memnunum." dedi.
Ünlü, ilçedeki kamu kurumlarında 5 kadın yöneticinin olduğuna işaret ederek, "Kadın yöneticilerle uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Yağlıdere'de ve tüm Türkiye'de bu sayıların artmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Kadın yöneticilerle iyi bir uyum yakaladıklarını dile getiren Ünlü, şöyle devam etti:
"Kadın müdürlerimiz çalışırken beni daha iyi anlayabiliyorlar. İşlerinde daha titiz davranıyorlar. Bu da kamu hizmetlerinde çok daha iyi şeyler yapmamızı sağlıyor. Kadınların devletin tüm kademesinde çalışabileceklerine dair inançlarının olmasını temenni ediyorum. Çünkü bu yapılamayacak bir şey değil. İnsan inandığı zaman yapamayacağı hiçbir şey yok."
"Kadın kaymakamımız ve müdürlerin olması çalışma ortamımızı daha güzel hale getirdi"
İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Gülşah Karabaş da Yağlıdere'de kadınlarla birlikte görev yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Karabaş, ilçede güzel bir çalışma ortamı oluştuğunu anlatarak, "Kadın kaymakamımız ve müdürlerin olması çalışma ortamımızı daha güzel bir hale getirdi. Kurumlar arasındaki iletişim daha sağlıklı oluyor." ifadesini kullandı.
Her kuruma kadın eli değmesi gerektiğini belirten Karabaş, ilçe halkıyla sağlıklı bir iletişim halinde olduklarını aktardı.
Yağlıdere Tapu Müdürü Aysel Eryılmaz da ilçede kaymakam dahil 6 kadınla birlikte görev yapmaktan memnun olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Kadınlar olarak birbirimizi anlama, yardımlaşma konularında daha rahat olabiliyoruz. Daha önce görev yaptığım yerlerde resmi törenlerde tek kadın ben oluyordum, idari amirler hep erkeklerden oluşuyordu. Yağlıdere'de kadınlarla birlikte görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum."
İlçenin kadın yöneticileri arasında, Yağlıdere Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Perihan Kani ve İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üstçavuş Özlem Memiş de yer alıyor. İlçede Saadet Özal da noterlik yapıyor.
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