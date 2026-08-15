Yağlıdere\'de Toprak Kaymaları Hasar Verdi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla oluşan toprak kaymaları, mahalle ve köy yollarında hasar oluşturdu.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yaptığı açıklamada, ilçede yağışın en çok Kurucalı, Günece, Şahinyuva, Küçükköy ve Tepeköy mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.

Yağışın lokal olarak uzun süre devam ettiğini belirten İbaş, yolların onarımı için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

İbaş, Günlük mevkisi ile bazı mahallelerde de içme suyu hatlarının zarar gördüğünü ifade ederek yaşanan olumsuzlukları gidermek için ekiplerin sahada olduğunu kaydetti.