Yağlıdere\'ye Yeni İş Makinesi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde köylerdeki hizmetlerde kullanılacak yeni iş makinesi alındı.
İl Özel İdaresince temin edilen yükleyici, Yağlıdere Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edildi.
İl Genel Meclis Üyesi Temel Işık, yaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaç duyduğu iş makinesinin hizmete sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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