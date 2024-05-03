Yağmur alt geçidi suyla doldurdu, sürücüler güçlük çekti - Son Dakika
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Yağmur alt geçidi suyla doldurdu, sürücüler güçlük çekti

Elazığ'da etkili olan dolu ve sağanak yağış, bir alt geçidi suyla doldurarak trafiği etkiledi. Sağanak sonrası cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, kuvvetli yağışların devam edeceği ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

03.05.2024 00:31
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Yağmur alt geçidi suyla doldurdu, sürücüler güçlük çekti

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Bir alt geçit, su dolması üzerine trafiğe kapatılırken, trafikte seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve fırtına Elazığ'da aralıklarla etkili oluyor. Bu çerçevede gün içerisinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur, daha sonra doluya dönüştü. Kent merkezinde etkili olan yağmurun ardından aniden bastıran şiddetli dolu, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı, Atatürk Bulvarı alt geçit ise su dolması nedeniyle trafiğe kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirmesiyle kontrollü trafik sağlanırken, seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Arkadaşlarıyla birlikte sağanak yağışa yakalanan vatandaşlardan Ömür Alkan, "Aslında meteoroloji uyarmıştı. Dün akşam haberlerde doğu bölgesinde yağışın beklendiğini söylüyordu. Ben de ona göre önlemimi aldım diyeceğim ama gördüğünüz gibi bayağı bir ıslandık. Şu anda zor şartlarda işe gitmeye çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2024 Perşembe günü sabah Elazığ çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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