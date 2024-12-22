Yağmur Altındaki Sokak Köpeğine Kahve Dükkanından Yardım - Son Dakika
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Yağmur Altındaki Sokak Köpeğine Kahve Dükkanından Yardım

Yağmur Altındaki Sokak Köpeğine Kahve Dükkanından Yardım

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yağmurda üşüyen bir sokak köpeği, bir kahve dükkanının çalışanları tarafından içeri alındı ve yemek verildi. Köpek, kafede bulunan koltukta ısınarak rahatladı.

22.12.2024 22:48  Güncelleme: 22:50
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HATAY'ın Samandağ ilçesinde, yağmur altında ıslanan ve üşüyen sokak köpeğine, kahve satan iş yerinin çalışanları sahip çıktı. Beslenen köpek, kafeye alınarak ısınması sağlandı.

İlçeye bağlı Deniz Mahalle'sinde kahve ürünleri satan bir kafenin çalışanları, akşam saatlerinde iş yerinin önünde yağmur altında üşüyen bir köpek gördü. Kafe çalışanları, bitkin haldeki köpeği içeriye alıp, yiyecek verdi. Köpek, kafenin içinde bulunan koltuk üzerinde yatarak ısındı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ (Hatay),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yağmur Altındaki Sokak Köpeğine Kahve Dükkanından Yardım - Son Dakika

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