HATAY'ın Samandağ ilçesinde, yağmur altında ıslanan ve üşüyen sokak köpeğine, kahve satan iş yerinin çalışanları sahip çıktı. Beslenen köpek, kafeye alınarak ısınması sağlandı.
İlçeye bağlı Deniz Mahalle'sinde kahve ürünleri satan bir kafenin çalışanları, akşam saatlerinde iş yerinin önünde yağmur altında üşüyen bir köpek gördü. Kafe çalışanları, bitkin haldeki köpeği içeriye alıp, yiyecek verdi. Köpek, kafenin içinde bulunan koltuk üzerinde yatarak ısındı.
Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ (Hatay),
Son Dakika › Güncel › Yağmur Altındaki Sokak Köpeğine Kahve Dükkanından Yardım - Son Dakika
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