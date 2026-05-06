Yağmur Aydındağ ile Yerli Süs Bitkisi Üretimi
Yağmur Aydındağ ile Yerli Süs Bitkisi Üretimi

06.05.2026 01:08
KKTC'de Yağmur Aydındağ, yerli bitki üretimiyle ekonomiye katkı sağlıyor ve ithalatı azaltmayı hedefliyor.

? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) peyzaj mimarı Yağmur Aydındağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisinin desteğiyle kurduğu serada, daha önce ithal edilen süs bitkilerini yerli imkanlarla üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

?Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde girişimcilik ekosistemi, sağlanan hibe ve destek programlarıyla devam ediyor.

Genç peyzaj mimarı Aydındağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisinden aldığı destekle üretim kapasitesini artırarak ithalatı yasak olan ve dışa bağımlı olunan bitki türlerini KKTC topraklarında yetiştiriyor.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneğinden (GİKAD) 2022'de aldığı ilhamla yola çıktığını belirten Aydındağ, kadınların üretimdeki rolünün kritik olduğunu vurguladı.

Yağmur Aydındağ, kadının, üretimin tam merkezinde ve sahada olması gerektiğini belirterek "Yaşadığımız zorluklara karşı pes etmeden, mücadele ederek güçlenmeliyiz. Ben her sabah fidanlığıma gelerek hem üretim kontrolü yapıyorum hem de yeni tasarımlar geliştiriyorum." dedi.

Kurduğu serada süs bitkileri yetiştiriciliği ve peyzaj projeleriyle özellikle ithalata bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Aydındağ, "Ağırlıklı olarak ithalatı yasak veya kısıtlı olan bitkilerin ülkemizde üretilmesini sağlıyoruz. İthalata bağlı kalmak yerine kendi üretimimizi yaparak sürdürülebilir bir model oluşturduk. Bu süreçte KEİ Ofisi'nin hibe programı bize ilk can suyu verdi. Genç girişimciler olarak bu tür projeleri takip etmeli ve kendi ekosistemimizi kurmalıyız." ifadelerini kullandı.

Aydındağ, KKTC'li genç girişimcilerin bir araya geldiği "Genç GİKAD" çatısı altında dayanışma içinde olduklarını belirterek "Kamuya yük olmamak, devlet kurumlarında garanti maaş mantığından uzaklaşmak gerekiyor. Türkiye'nin desteğiyle topraklarımıza sahip çıkıyor ve üretiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

