Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü, ortaokul öğrencilerine meslekleri tanıttı

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Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ortaokul öğrencilerine mesleklerini tanıttı.

Namık Kemal Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez'in görevlendirdiği Dr. Yasemin Alagöz, diş hekimi Fatma Nur Saygılı, sağlık memuru Dursun Yazıcı ve ebe Özlem İşcan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere meslekleri hakkında bilgi veren sağlık personelleri, mesleklerini severek yaptıklarını, herkesin sevdiği işi yapması gerektiğini belirtti.

Çocuklara ideallerini yüksek tutmaları ve hedefe ulaşmak için çok çalışmaları gerektiği aktaran sağlıkçılar, öğrencilerin sorularına da cevap verdi.

Diş hekimi Saygılı tarafından öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapılan etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.