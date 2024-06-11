Yahyalı Belediye Başkanı Kapuzbaşı Şelaleleri\'ndeki Çalışmaları İnceledi

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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı Şelaleleri'nin bulunduğu alanda yürütülen çevre düzenleme ve asfalt çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öztürk, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ile Kapuzbaşı'ndaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kapuzbaşı Şelaleleri'nin ilçenin en değerli turistik alanlarından olduğunu belirten Öztürk, "Ziyaretçilerin buraya ulaşımını daha rahat ve güvenli hale getirmek bizim önceliğimizdir. Yapılan asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmaları ile bölgenin cazibesini artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.