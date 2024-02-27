Yahyalı Belediyesi İşçi Maaşlarına Yüzde 85 Zam Yaptı - Son Dakika
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Yahyalı Belediyesi İşçi Maaşlarına Yüzde 85 Zam Yaptı

Yahyalı Belediyesi İşçi Maaşlarına Yüzde 85 Zam Yaptı

Yahyalı Belediyesi İmar AŞ ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında imzalanan ek protokolle işçi maaşlarına yüzde 85 zam yapıldı. Protokol imza törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye meclisi üyeleri ve belediye personeli katıldı. En düşük işçi maaşı 30 bin liraya yükselmiş oldu.

27.02.2024 15:03  Güncelleme: 15:05
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Yahyalı Belediyesi İmar AŞ ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında imzalanan ek protokolle işçi maaşlarına yüzde 85 zam yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol imza törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye meclisi üyeleri ve belediye personeli katıldı.

Öztürk, 10 yıldır ilçeye hizmet ettiğini, personel memnuniyetini ön planda tutuklarını belirtti.

Belediye çalışanlarıyla görevde olduğu sürede önemli projelere imza attıklarını aktaran Öztürk, "Görevde olduğumuz 10 yıl boyunca bir ay dışında maaşlarımız hep gününde yatırıldı. Biz kazanmasını da harcamasını da bilen bir belediyeyiz. Biz bu ilçeyi birlikte yücelttik." ifadelerini kullandı.

Çelik ise Yahyalı Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Son 5 yılda pandemi, ekonomik kriz ve depremden dolayı çok sıkıntılı günler yaşadık. Bu süre zarfında başkanımız hiçbir zaman mazeret üretip bizleri mağdur etmedi. Gününde maaşlarımızı ve sosyal haklarımızın ödemesini yaptı. Kayseri'de örnek gösterilen toplu iş sözleşmelerini Yahyalı'da imza altına aldık. Başkanımıza, tüm üyelerimiz ve aileleri adına teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından 122 işçiyi kapsayan ek protokol imzalandı, en düşük işçi maaşı 30 bin liraya yükselmiş oldu.

Kaynak: AA

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