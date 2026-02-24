Yahyalı'daki iftar programında şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Yahyalı Kaymakamlığı ve Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gözbaşı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Merve İnce, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçaslan, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Yasin Ekim ve Yahyalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Çinici, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programa katılan ilçe protokolü, masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi, taleplerini dinledi.

Kaymakamı Gültekin, yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmanın büyük bir onur olduğunu belirtti.

Şehitlerin emaneti olan ailelerin başlarının tacı olduğunu belirten Gültekin, "Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda şehit ailelerimizi ve gazilerimizi her zaman baş tacı etmektedir. Sizler bu vatan için en büyük fedakarlığı yaptınız, bizler de her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının ilçemize ve ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Öztürk ise ramazan ayının bereketini ve kardeşlik ruhunu şehit aileleriyle ve gazilerle paylaşmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.