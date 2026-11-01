Yair Golan, Netanyahu'nun olası İran saldırısını iktidar için kullanabileceğini söyledi - Son Dakika
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Yair Golan, Netanyahu'nun olası İran saldırısını iktidar için kullanabileceğini söyledi

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Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Netanyahu'nun İran'a olası yeni saldırıyı iktidarda kalmak için kullanabileceği uyarısında bulundu. Golan, Netanyahu'nun savaşı yönetmek için halk desteği ve ahlaki meşruiyete sahip olmadığını belirterek alternatif hükümet istedi.

İsrail'de muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalmak için İran'a yönelik olası yeni bir saldırıyı kullanabileceği uyarısında bulundu.

Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "İran'la yeni bir çatışma yaşanması ihtimali giderek artıyor. İran'la art arda çatışmalar yaşadığımız bir döneme geldik. Bu durum, Netanyahu'nun ne denli başarısız olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun, bu tür bir savaşı yönetmek için gereken halk desteğine sahip olmadığını belirten Golan, İsrail Başbakanının aynı zamanda bunun için temel kapasiteye ve ahlaki meşruiyete sahip olmadığını aktardı.

Golan, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman, Birlikte Partisi lideri Naftali Bennett ve kendisinin güvenlik kurumlarını çok iyi tanıdığını, bu kurumlar hakkında deneyime, kapasiteye ve derinlemesine bilgiye sahip olduklarını; İsrail'in güvenliği için birlikte çalışmaya kararlı olduklarını belirtti.

Alternatif bir hükümet

Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hükümetteki kilit görevlerini sürdürmesinin İsrail için tehlike oluşturduğunu kaydeden Golan, bunun sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Golan, Netanyahu'nun siyasi bekasını koruma mücadelesinde İsrail'in güvenliğinin bir araç olarak kullanılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Muhalif parti lideri, İsrail'in ve vatandaşlarının güvenliği tehlikedeyken mümkün olan en kısa sürede alternatif bir hükümet kurulmasının çok önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İsrail merkezli Haaretz gazetesinde bugün yer alan haberde de Netanyahu'nun İran'la savaşı kendi siyasi çıkarlarına hizmet etmek için kullanmaktan çekinmeyeceği yazıldı.

Kaynak: AA
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