Yair Lapid, İsrailli esirlerin ailelerine daha fazla sempati ve gösteri özgürlüğü çağrısı yaptı

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ülkesinin resmi kurumlarına Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine daha fazla sempati göstermeleri ve gösteri yapma özgürlüğü vermeleri çağrısında bulundu.
Ana muhalefet lideri Lapid, X sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in, tüm resmi kurum ve kuruluşlarıyla esirlerin ailelerine karşı daha fazla sempati ve hassasiyet göstermesi gerektiğini kaydetti.
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetini eleştiren Lapid, esirler ve ailelerinin yalnız bırakıldığını, en azından özgürce gösteri yapmalarına izin verilmesi gerektiğini belirtti.
Yakınları Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailliler, akşam Tel Aviv'de düzenledikleri gösteride bir otoyolu trafiğe kapatmış ve polis müdahalesinde 2 kişi gözaltına alınmıştı.
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