Yakakent'te Kadınlara Çiçek Jestleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yakakent'te Kadınlara Çiçek Jestleri

Yakakent\'te Kadınlara Çiçek Jestleri
08.03.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Günü'nde Yakakent Belediyesi, çiçek alamayan kadınlar için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uzun süredir çiçek alamayan kadınları unutmadı.

Yakakent Belediyesi ekipleri, sahil yürüyüş yoluna üzerine çiçekler yapıştırılmış pano yerleştirdi. "Uzun zamandır çiçek almadıysanız bu sizin için" notuyla hazırlanan panoya bırakılan kırmızı karanfiller, sahilden geçen kadınlara hediye edildi.

Etkinlik kapsamında kadınlar panodan çiçeklerini alırken, ortaya samimi ve renkli görüntüler çıktı. Uzun zamandır çiçek almayan kadınlar için hazırlanan bu küçük ama anlamlı jest vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlikte kadınların yanı sıra erkekler de panodan çiçek alarak eşlerine ve sevdiklerine hediye etti.

Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, yaptığı açıklamada, etkinliğin uzun zamandır çiçek alamayan kadınların yüzünü güldürmek amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Bu küçük jestle, çiçek almak isteyip de alamayan veya çekinen herkesin yüzünde az da olsa bir tebessüm oluşturmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Yakakent, 8 Mart, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakakent'te Kadınlara Çiçek Jestleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Bahçeli’den Orta Doğu’nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:27
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 18:41:23. #7.13#
SON DAKİKA: Yakakent'te Kadınlara Çiçek Jestleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.